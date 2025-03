Liliana Resinovich, nuova perizia esclude morte accidentale

I quattro poli d'urto riscontrati dai periti sul corpo della vittima escludono un evento accidentale come una caduta. Che Liliana sia morta a seguito di un incidente o per propria volontà è sostanzialmente impossibile. Queste le conclusioni della nuova super perizia eseguita dall' anatomopatologa Cristina Cattaneo su richiesta della Procura di Trieste. La relazione illumina diverse zone d'ombra sulla fine della 63 enne, il cui corpo senza vita è stato trovato il 5 gennaio 2022 in un boschetto alla periferia di Trieste, tre settimane dopo la sua scomparsa, il 14 dicembre, 2021. Secondo la perizia, il giorno della morte. "La causa del decesso di Liliana Resinovich è da ricondursi ad un'asfissia meccanica esterna", si legge nel documento di 240 pagine. In altre parole, Liliana sarebbe stata soffocata, forse con un avambraccio, o almeno così fanno pensare le tipologie di lesioni rilevate sul collo. E infine le tracce di un DNA diverso da quello della vittima. "Elementi piliferi, scrivono i periti ritrovati sugli indumenti e sui sacchi di plastica che avvolgevano testa e gambe della 63 enne". Su questi la Procura ha disposto approfondimenti genetici con una tecnologia di sequenziamento massivo per l'identificazione di terze persone coinvolte. .