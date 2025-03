Liliana Resinovich, perizia: morte con coinvolgimento terzi

Un probabile coinvolgimento di terzi, evidenziato dalla corposa perizia medico legale eseguita da un team di esperti sul corpo di Liliana Resinovich, la 63 enne scomparsa il 14 dicembre 2021 e il cui cadavere fu ritrovato il 5 gennaio 2022 in una zona isolata di Trieste. Indiscrezioni che, se confermate, smonterebbero l'ipotesi iniziale del suicidio e riaprirebbero clamorosamente il caso. Liliana potrebbe essere morta per soffocamento un'asfissia meccanica per compressione sulla parte anteriore del corpo, avrebbero specificato gli autori della superperizia da poche ore nella disponibilità degli avvocati delle parti. Secondo la Procura di Trieste il nuovo documento impone la profonda rivalutazione dell'intero procedimento. All'ipotesi del suicidio non hanno mai creduto il marito della donna, Sebastiano Visintin, il fratello e l'amico che Liliana frequentava spesso. Chi potrebbe aver voluto la morte di Liliana? Difficile ipotizzarlo una donna attiva, amante dello sport all'aria aperta, ma dalla vita semplice e riservata l'iscrizione di alcune persone nel registro degli indagati potrebbe essere imminente. .