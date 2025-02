L'Intelligenza Artificiale è pronta a rivoluzionare il turismo e Genova sarà capitale di questa innovazione con il primo portale turistico intelligente con cui dialogare. Sarà un assistente virtuale a suggerire al viaggiatore in modo personalizzato cosa poter fare in città. Musei, palazzi dei Rolli, spiagge, mostre, vicoli, botteghe storiche o semplicemente dove fare la tipica colazione con cappuccino e focaccia, mangiare un piatto di trofie al peso e assaggiare le altre specialità dell'enogastronomia ligure. "A partire dai primi di maggio potrà essere online e quindi tutti potremo utilizzare questo portale per guardare a Genova e tutto il grande patrimonio che di offerta turistica che offre". L'obiettivo inoltre poter aprire il capoluogo ligure a nuovi flussi turistici, con grande attenzione alla sostenibilità del viaggio. "Per contrastare quei fenomeni di sovraffollamento di over turism che oggi non interessano la nostra città, ma dobbiamo ovviamente andare già a studiare e mettere a terra quelle strategie per avere una permanenza costante sul territorio in tutti i periodi dell'anno". Presentato alla Bit di Milano, il portale propone esperienze complete sulla base di un range ampio di caratteristiche dei viaggiatori, delle loro intenzioni e interessi. Un insieme di opportunità turistiche a Genova, unicamente italiana a ottenere il titolo di Best in Travel 2025 da parte di Lonely Planet. .