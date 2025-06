Live In Milano 2025, "Generazione AnZia"

Al Teatro Dal Verme, con il patrocinio del Comune di Milano, Sky organizza Live In Milano 2025, l’evento che dà spazio all’attualità, alle sfide globali e al racconto del mondo che cambia. Insieme a ospiti nazionali e internazionali verranno analizzati i grandi temi del presente per immaginare strategie e soluzioni per il futuro. Dopo lo spazio dedicato alla politica l’evento prosegue con il dialogo tra Stefania Andreoli, Psicoterapeuta e scrittrice, Alberto Pellai, Medico psicoterapeuta Università Studi Milano, e Stefano Rossi, Psicopedagogista. .