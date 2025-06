Live In Milano, la giustizia riparativa e il carcere

Al Teatro Dal Verme, con il patrocinio del Comune di Milano, Sky organizza Live In Milano 2025, l’evento che dà spazio all’attualità, alle sfide globali e al racconto del mondo che cambia. Insieme a ospiti nazionali e internazionali verranno analizzati i grandi temi del presente per immaginare strategie e soluzioni per il futuro. Dopo una parentesi sulla violenza di genere si passa ad un panel che tratta un altro argomento spinoso: Il processo di riparazione e reinserimento sociale attraverso il contatto tra detenuti e vittime. Ne parliamo con Angelo Juri Aparo, psicoterapeuta fondatore del Gruppo della Trasgressione, Francesco Cajani, pubblico ministero a Milano, e Paolo Setti Carraro, medico e familiare di vittima di mafia.