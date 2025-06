Live In Milano 2025 - Il teaser dell'evento

Live In è l’evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane, un viaggio partito da Courmayeur nel dicembre 2020 e che dopo aver toccato anche le città di Bari, Venezia, Firenze, Bergamo, Napoli, Roma, Genova (due edizioni speciali per i venti anni di Sky), Milano e di nuovo Roma, torna a Milano il 3 e 4 giugno. Lo storico Teatro Dal Verme si trasformerà in uno studio televisivo, pronto ad accogliere due importanti appuntamenti: la terza edizione degli Sky Inclusion Days e il Live In di Sky TG24 per due giornate dedicate al confronto, al racconto e all’ispirazione.