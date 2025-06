Live In Milano, Health: l'ortopedia del futuro

Al Teatro Dal Verme, con il patrocinio del Comune di Milano, Sky organizza Live In Milano 2025, l’evento che dà spazio all’attualità, alle sfide globali e al racconto del mondo che cambia. Insieme a ospiti nazionali e internazionali verranno analizzati i grandi temi del presente per immaginare strategie e soluzioni per il futuro. Nella cornice dell’evento si approfondirà anche la questione della salute mentale con Michela Matteoli, Direttrice programma Neuroscienze Humanitas, Alessandro Padovani, Presidente Società Italiana di Neurologia, Giulio Deangeli, Neuroscienziato e autore di “Il metodo geniale”, e Anna Sapino, Dir. Scientifico Ist. Candiolo - IRCCCS. .