Locatelli a Sky TG24: immunità di gregge legata a varianti

Teniamo presente che quando parliamo di immunità di gregge dobbiamo sempre riferirci al tipo di virus o di patogeno con cui si ha a che fare. Se lei fa mente locale a quella che viene considerata l'immunità di gregge per il morbillo, sostanzialmente parliamo del 95% della popolazione potenzialmente suscettibile e la ragione di questa percentuale più alta è dovuta al fatto che il morbillo ha una contagiosità di cinque-sei volte maggiore rispetto a quella di SARS-CoV-2. Quindi è chiaro che qualsiasi ragionamento su possibile immunità di gregge non può non tener conto dell'emergere di varianti connotate da maggior capacità contagiante.