I tempi di osservazione più lunga ci permetteranno globalmente di considerare un ulteriore prolungamento di quello che è la parte di Green Pass collegata alla somministrazione di vaccini. Prudenzialmente si sta sui sei mesi ed è anche la ragione per cui si raccomanda la somministrazione di una dose di richiamo, una sola dose invece delle due che vengono previste in chi non è mai andato incontro a un'infezione da SARS-CoV-2 da effettuarsi tra i tre e i sei mesi dalla documentata infezione.