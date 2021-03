Locatelli a Sky TG24: Vaccino AstraZeneca largamente sicuro

Il vaccino di AstraZeneca è un vaccino largamente sicuro, è stato impiegato in tanti milioni di persone in Europa senza sostanzialmente generare delle riserve rispetto al profilo di sicurezza. È un vaccino che contribuisce con gli altri che sono disponibili, a farci ottenere quella copertura e quella protezione che ci permette sia di risparmiare tante vite ed è la cosa che più conta, sia di ridurre l'impatto sui servizi sanitari. Io lo farei fare ai miei cari, ma veramente senza alcuna esitazione, senza nessuna riserva, senza nessuna riluttanza, è un vaccino, come ho detto, sicuro, è un vaccino che ha un ottimo profilo di efficacia, quindi è importante che venga utilizzato.