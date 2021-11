Locatelli: esclusi obbligo per i piccoli e green pass scuola

"E' un'opzione che va offerta, va fatta opera di convincimento spiegando perché c'è questo tipo di vantaggio nel vaccinare i bambini quindi per tutela della loro salute, dei loro spazi educativi e sociali ma l'obbligo vaccinale assolutamente non lo considererei." "E non poteva essere più chiaro di così. Invece il Green Pass a scuola? L'idea del Green Pass a scuola per i bambini?" "Neanche in questo momento di fatto se n'è già anche discusso e il Ministro Speranza nella conferenza stampa che abbiamo avuto con lui e il generale Figliuolo è stato molto chiaro nel dire che in questo momento non si considerava questa ipotesi.".