Non si è ancora ragionato su una data precisa di estensione. Però ritengo che in questo momento una sospensione non sia neanche considerabile, sia per i numeri che ancora esistono, sia anche per una condizione climatica che certo non favorisce un'ulteriore riduzione della circolazione virale. Sappiamo tutti che i mesi freddi dell'autunno-inverno favoriscono le infezioni respiratorie, come a tutti gli effetti quella della SARS-Cov-2.