Locatelli: "Scelte governo condivisibili e proporzionali"

Le scelte che sono state adottate hanno il significato, esattamente, di tutelare quella situazione di vantaggio che in questo momento connota il nostro Paese e, quindi, personalmente le ritengo assolutamente condivisibili e proporzionali rispetto a quello che è il potenziale rischio. Ricordiamoci che, fortunatamente, in Italia al momento la variante Omicron ha ancora una diffusione assai limitata e, quindi, credo che sia assolutamente legittimo per un Paese come l'Italia il mettere in campo delle misure per mantenere questa situazione di vantaggio.