Locatelli: "Serve cautela, misure proporzionate a rischio"

"Locatelli a un certo punto ieri in aula alla Camera ha detto. C'è poco da riflettere. Mi faccia dire anche un po' spazientito no il Presidente del Consiglio, per dire noi siamo messi meglio di voi e prendiamo queste decisioni, decisioni che poi tra l'altro potrebbero anche essere, mi faccia dire, copiate da altri paesi. Era davvero inevitabile professore ricorrere a queste misure?" "Io credo che la linearità del ragionamento del Presidente del Consiglio sia assolutamente evidente. Le scelte che sono state adottate hanno il significato esattamente di tutelare quella situazione di vantaggio che in questo momento connota il nostro paese, e quindi personalmente le ritengo assolutamente condivisibili e proporzionali rispetto a quella che è il potenziale rischio. Ricordiamoci che fortunatamente in Italia al momento la variante Omicron ha ancora una diffusione assai limitata e quindi credo che sia assolutamente legittima per un paese come l'Italia, di mettere in campo delle misure per mantenere questa situazione di vantaggio. Peraltro poi viene richiesto un tampone quindi non è che viene richiesto chissà cosa per chi è già stato vaccinato." "Insomma si può anche fare lei dice giustamente no?" "Per un viaggio per un ritorno in patria direi proprio di sì." "Professore senta ma questa misura qui, voi la state considerando per esempio anche per grandi eventi nel nostro paese quindi sul territorio italiano. C'è una parte diciamo del mondo della scienza che un po' questa cosa se la sta chiedendo in queste ore. Ci arriveremo?" "E' una possibilità, un'ipotesi da considerare soprattutto se la situazione epidemiologica dovesse andare verso una linea di peggioramento marcato. In questo momento non credo che i numeri possano supportare una scelta in questa direzione ma non è escludibile proprio perché va assolutamente tutelato il vantaggio che è stato accumulato e soprattutto vanno protette le vite degli italiani.".