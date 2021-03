Lombardia, Bertolaso: dosi Astrazeneca anche per gli over 80

Visto che molte regioni lo stanno già facendo, credo che anche questa regione Lombardia possa vaccinare con il vaccino AstraZeneca anche gli over 80 che sono nelle condizioni di poter ricevere questo vaccino. Ho parlato stamattina con il direttore generale del Ministero della Salute, Gianni Rezza, abbiamo condiviso l'assoluta opportunità e possibilità di vaccinare con AstraZeneca anche gli over 80. Come sapete la Lombardia, a differenza di tante altre regioni, ha vaccinato fino ad oggi solamente con Pfizer e Moderna per quelli che sono a domicilio, mentre invece, potendosi avvalere anche di Astra Zeneca, come prevista dalla circolare del Ministero della Salute, credo che potremo ancor di più incrementare la tempistica delle vaccinazioni anche per gli over 80.