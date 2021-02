Lombardia, Bertolaso: tutti vaccinati entro fine giugno

Tutti dovranno dare il loro contributo e dare una mano per vaccinare 10 milioni di cittadini italiani in questa regione, auspicabilmente entro l'inizio di quest'estate, se ovviamenete ci danno i vaccini. Perché è ovvio che noi possiamo pensare a tutto, però se non abbiamo la materia prima diventa un esercizio particolarmente difficile e complesso. Io sono molto ottimista. Credo che avremo ancora il mese di febbraio e probabilmente di marzo difficile e critico per quello che riguarda l'andamento dei vaccini, ma penso anche che da aprile in poi saremo inondati di dosi di vaccino.