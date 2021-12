Lombardia, Fontana: ospedali non sotto pressione

Questa nuova variante, che ha dimostrato di essere molto più contagiosa, si sta diffondendo. Noi però, io voglio sottolineare, il numero dei tamponi che facciamo, noi oggi abbiamo fatto più del 22% di tamponi a livello nazionale e non dobbiamo dimenticare che, fortunatamente, grazie alla campagna vaccinale intensa che è stata fatta e che è ancora in corso, la situazione degli ospedali, non è in una situazione di difficoltà, non è sotto pressione. Grazie a Dio, i numeri sia che si riferiscono al ricovero in ospedale, sia che si riferiscono al ricovero in rianimazione, sono numeri che sono "borderline", tra il bianco e il giallo. Sicuramente non vorremmo cambiare colore, speriamo di non cambiarlo, però è una situazione non paragonabile a quella di un anno fa.