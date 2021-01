Lombardia, Fontana: "Per parametri Lombardia non è rossa"

Quantomeno avrebbe dovuto essere graduata in maniera diversa, questo confronto fra un parametro e l'altro, mentre il parametro del Drt ha una prevalenza sostanzialmente rispetto a tutti gli altri parametri. Ecco, io credo che questo non possa essere accettabile perché si verificano situazioni per cui esistono regioni che hanno un grado di incidenza di 360 e più infettati che sono in zona arancione, Regioni come la Lombardia che con un parametro di 130 è in zona rossa. direi che io sono assolutamente convinto che l'applicazione più coerente e corretta dei parametri dovrà condurre alla conseguenza che la regione Lombardia non si trovi in zona rossa, ma si trovi in zona arancione, questo esiste anche, come vi dicevo, un documento tecnico che è stato sottoscritto dall'istituto della sanità a cui facevo riferimento precedentemente che effettivamente ribadisce la fondamentale importanza del parametro dell'incidenza rispetto all'Rt.