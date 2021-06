Lombardia in zona bianca, ripartono le ultime attività

La ripartenza in Lombardia in qualche modo è anche un piccolo traguardo, dopo i mesi più difficili anche la regione più colpita dalla pandemia entra in zona bianca e ripartono anche le ultime attività come i parchi divertimento. Qui siamo all'Europark Idroscalo pronto a ripartire in sicurezza nel rispetto dei protocolli anti Covid con i suoi 250 dipendenti rimasti fermi per mesi. "Sono le solite regole ci saranno le hostess che accoglieranno il nostro pubblico misureranno la temperatura, controlleranno l'igienizzazione e poi si accomodano al luna park, tutte le giostre sono state sanificate e preparate per questa nuova apertura, meno male che la campagna vaccinale ha avuto il suo effetto se no dovevamo aspettare il mese prossimo ad aprire e siamo qua." Dopo sette mesi di chiusura riaprono anche le piscine al coperto, l'ultimo tassello mancante della ripartenza di un comparto sportivo che alla pandemia ha dovuto adeguarsi. "Abbiamo cercato anche di con degli interventi nostri di rassicurare il più possibile dal punto di vista psicologico i clienti per farli sentire in un ambiente sicuro." E mentre per le strade di Milano torna a riecheggiare la musica degli artisti di strada che grazie al passaggio della Lombardia in zona bianca possono di nuovo esibirsi nelle vie del centro tutti gli esercenti guardano con fiducia le prossime settimane. "L'ingresso in zona bianca potrebbe sbloccare cinque miliardi al mese di consumi delle famiglie italiane per poter riportare il nostro paese a quei livelli di pre pandemia tanto attesi.".