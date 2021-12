Lotta al Covid, ffp2 obbligatorie anche su mezzi pubblici

Nel primo giorno lavorativo, dopo l'entrata in vigore dell'obbligo di mascherina ffp2 anche sui mezzi del trasporto pubblico locale, le informazioni ancora scarseggiano. Tra chi non era a conoscenza delle novità introdotte dal decreto festività, e chi non sapeva fossero già in vigore. Alla fine, di mascherine chirurgiche su tram, bus e metropolitane se ne vedono ancora tante. E' obbligatoria ffp2 sui mezzi pubblici. "Ma da quando? Non lo sapevo, non sono informata mi dispiace. Lo farò lo farò". "Io comunque, l'ho sempre portata. Qualsiasi periodo, non l'ho mai tolta per prendere i mezzi". " Mi è sfuggita". Al momento più che i controlli, la priorità è informare. L'obbligo di indossare le mascherine super filtranti, anche sui mezzi del trasporto pubblico locale, resterà in vigore fino alla fine dello stato di emergenza, fissato per ora il 31 marzo. "L'attività di controllo dell'Arma dei Carabinieri, continua, continua senza sosta. Noi la facciamo in ottica assolutamente preventiva, quindi stiamo cercando di svolgere un'importante attività di informazione, per orientare i cittadini che come stavate dicendo prima, in questa prima fase sono un po' disorientati. E possiamo dire, che fondamentalmente il feedback è positivo, se pensiamo che in questi primi giorni, non sono state elevate sanzioni. Quindi continueremo, in tal senso, e occorre sottolineare che il fine non è assolutamente repressivo. La nostra attività di controllo, è un'attività preventiva. Preventiva, svolgiamo appunto informazione. Di questo c'è bisogno in questo momento". Sull'obbligo di mascherina ffp2, pesa anche la questione dei costi. Le filtranti, hanno infatti un prezzo ben superiore alle chirurgiche, il cui costo è stato fissato a €0,50. Per questo motivo, si starebbe ragionando oltre che su una campagna informativa ad hoc, anche sulla possibilità di calmierare i prezzi di questi dispositivi di protezione, almeno per i ragazzi e per alcune categorie di lavoratori.