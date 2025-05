Pedofilia, Telefono Azzurro: "Dare risposte a vittime"

"Ha iniziato a toccarmi e io pensavo fosse giusto così, visto che il mio papà, non mi ha fatto sentire sporca". La maggioranza degli abusi su minori avviene in famiglia. Violenze fisiche, psicologiche e violenze sessuali commesse da padri, madri e familiari che segnano tragicamente la vita dei bambini. I dati che il telefono azzurro ha diffuso nella Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, parlano di casi in netto aumento. +17% le segnalazioni raccolte nel 2024 in Italia rispetto all'anno precedente, è una tendenza emergente, critica. L'uso dell'intelligenza artificiale per creare immagini di abusi è aumentata del 380% in Europa, con un picco dell'8mila% nella sola Polonia. Telefono Azzurro lancia dunque un appello a istituzioni e società civile, aderire a un manifesto in otto punti. Tolleranza zero contro l'abuso sessuale, prevenzione attraverso l'educazione e protezione dei bambini nell'ambiente digitale, contrasto all'adescamento alla pedopornografia online, ascolto e supporto alle vittime, difesa della privacy e della dignità dei minori, partecipazione dei bambini nelle decisioni, formazione continua di adulti e professionisti. La pedofilia e la pedopornografia sono crimini raccapriccianti. Quando un bambino viene violato la sua vita è devastata. Il suo dolore incrina il tessuto stesso della nostra società, la fiducia collettiva, la capacità di essere comunità. È il duro monito del capo dello Stato Sergio Mattarella, mentre Giorgia Meloni ricorda il numero 114. Emergenza infanzia, perché spiega la premier è necessario sapere accogliere le piccole vittime. "La dimensione internazionale di un fenomeno che è quello degli abusi sessuali sui bambini e degli adolescenti diventa una grande sfida che affrontata con tutti i soggetti che su questo sono coinvolti, con norme internazionali, delle linee guida e delle cooperazioni sempre maggiori. Soprattutto, per quanto riguarda gli abusi online". .