Bioparco di Roma, nate 52 lucertole rare delle Eolie

00:00:50 min
|
1 ora fa

Nel Rettilario del Bioparco di Roma sono nate 52 rarissime lucertole delle Eolie (Podarcis raffonei), e altre uova sono prossime alla schiusa, grazie al progetto europeo Life Eolizard. Gli esemplari nati verranno introdotti nell'arcipelago delle Eolie la prossima primavera. Si tratta di un evento straordinario per la conservazione di questo rettile endemico dell'arcipelago delle Eolie, classificato tra le specie a più alto rischio di estinzione nel bacino del Mediterraneo, minacciato dalla perdita di habitat e dalla competizione con la lucertola campeste Podarcis siculus. .

Roma, sequestrato ristorante: topi e contratti irregolariRoma, sequestrato ristorante: topi e contratti irregolari
cronaca
Roma, sequestrato ristorante: topi e contratti irregolari
00:00:18 min
| 1 ora fa
Via Poma, 35 anni fa l'omicidio di Simonetta CesaroniVia Poma, 35 anni fa l'omicidio di Simonetta Cesaroni
cronaca
Via Poma, 35 anni fa l'omicidio di Simonetta Cesaroni
00:01:56 min
| 1 ora fa
Ponte sullo Stretto, a rischio esproprio centinaia di abitazioni dove dovrebbe sorgere il pilone sicilianoPonte sullo Stretto, a rischio esproprio centinaia di abitazioni dove dovrebbe sorgere il pilone siciliano
cronaca
Ponte Stretto, a rischio esproprio centinaia di abitazioni
00:02:35 min
| 2 ore fa
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 7 agosto: edizione delle 13
00:01:38 min
| 3 ore fa
Donna uccisa a Foggia, ricercato ex compagno che aveva denunciatoDonna uccisa a Foggia, ricercato ex compagno che aveva denunciato
cronaca
Donna uccisa a Foggia, ricercato ex compagno che aveva denunciato
00:01:14 min
| 4 ore fa
Polonia, treno investe furgone sui binari: nessun feritoPolonia, treno investe furgone sui binari: nessun ferito
cronaca
Polonia, treno investe furgone sui binari: nessun ferito
00:00:44 min
| 5 ore fa
Omicidio Foggia, 46enne uccisa a coltellateOmicidio Foggia, 46enne uccisa a coltellate
cronaca
Omicidio Foggia, 46enne uccisa a coltellate
00:01:13 min
| 6 ore fa
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 7 agosto: edizione delle 8
00:01:38 min
| 8 ore fa
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 7 agosto
00:23:57 min
| 9 ore fa
Messina, si suicida in carcere Stefano Argentino femminicida di Sara CampanellaMessina, si suicida in carcere Stefano Argentino femminicida di Sara Campanella
cronaca
Messina, si suicida in carcere Stefano Argentino femminicida di Sara Campanella
00:01:21 min
| 18 ore fa
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 6 agosto: edizione delle 19
00:01:38 min
| 21 ore fa
Aggressione omofoba a Catania, due arrestiAggressione omofoba a Catania, due arresti
cronaca
Aggressione omofoba a Catania, due arresti
00:01:30 min
| 21 ore fa
