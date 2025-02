Luis Rubiales condannato a 10.800 euro per il bacio forzato

Colpevole di aggressione sessuale. La Corte, in audizione nazionale ascoltate tutte le testimonianze, ha condannato l'ex Presidente della Federazione Calcio spagnola Luis Rubiales, per il bacio rubato forzato in mondovisione alla giocatrice della Nazionale Jenni Hermoso Il Giudice José Manuel Clemente Fernandez Prieto ha comminato a Rubiales una multa di 20 euro al giorno per 18 mesi, pari a complessivi 10800 euro, oltre al divieto per l'ex, Dirigente della Federazione spagnola, di avvicinarsi a meno di 200 m dall' Hermoso e di comunicare con la donna per un anno. La Procura aveva chiesto una condanna a due anni e mezzo di carcere. Un anno e mezzo di carcere per gli altri tre imputati. La vicenda risale ai festeggiamenti per la vittoria della Nazionale spagnola al Mondiale del 2023 e al processo iniziato circa due settimane fa. In audizione pubblica Rubiales aveva dichiarato d'aver consolato Hermoso per il rigore sbagliato e di aver chiesto il permesso per darle un bacio. La versione è stata però smentita dalla giocatrice che ha ripetuto di non aver mai dato il suo consenso e che l'ex Presidente diede quel bacio in mondovisione durante la premiazione bloccandole la testa tra le mani. Davanti ai Giudici della Corte sono sfilati numerosi testimoni che però non hanno convinto sull'altro capo di imputazione le presunte coercizioni. Intimidazioni su Hermoso da parte dei vertici della Federazione spagnola per spingerla a dichiarare che quel bacio rubato fosse consensuale. Sono infatti stati assolti dalle accuse di intimidazione e coercizione Rubiales e gli altri tre Dirigenti: l'allenatore della Nazionale femminile Jorge Vilda l'ex, Direttore della Nazionale maschile, Albert Luquet e l'ex, responsabile di marketing Ruben Rivera. .