Lutto cittadino ad Ardea, minuto silenzio per le vittime

Un minuto di silenzio e il Lutto Cittadino. Ardea ricorda così David, Daniel e Salvatore: i due bambini di cinque e dieci anni e il 74enne, uccisi a sangue freddo domenica scorsa da Andrea Pignani, ingegnere informatico che poi si è suicidata all'interno di questa villetta silenziosa. Come silenziose sono tornate le strade dell'intero comprensorio di Colle Romito, dopo la strage, che le ha insanguinate. In attesa dei risultati dell'autopsia e dell'esame tossicologico su Pignani, per stabilire se abbia commesso il triplice omicidio sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, sembra impossibile ricostruire la dinamica precisa dei fatti. Mancano testimoni attendibili, degli istanti in cui l'uomo ha fatto fuoco. Chi racconta di averlo visto, in quei drammatici minuti non ha assistito alla sparatoria, ne quindi ai colpi ravvicinati contro i due bambini. Per la terza vittima intanto, Salvatore Ranieri, intervenuto probabilmente per soccorrere David e Daniel, nel consorzio si sta promuovendo una petizione, per un riconoscimento alla memoria. "La terremo qui, da noi, in portineria e preghiamo tutti quelli che la pensano come noi e penso che siano tanti, di venire qui per firmare questa petizione che presenteremo direttamente nelle mani del Presidente della Repubblica". Domenica prossima qui, una messa, una fiaccolata per le vittime. E intanto si vaglia la posizione della madre di Pignani, in merito alla pistola del marito, ex guardia giurata morto novembre: pistola mai riconsegnata ed utilizzata domenica per uccidere David, Daniel e Salvatore. Una strage insensata questa di Colle Romito, ma che riapre un dibattito importante: quello sul controllo delle armi da fuoco. "Bisogna tracciarle. Sapere giorno per giorno, a chi sono in mano perché, se si fosse saputo in tempo, che il papà di questo ragazzo, era deceduto e che la sua arma non era stata riconsegnata, giustamente si sarebbe potuto intervenire, riprendere possesso dell'arma e quel ragazzo, non avrebbe sparato".