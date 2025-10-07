Mafia foggiana, con un blitz dei Gis catturato il latitante Gesualdo

00:01:17 min
|
1 giorno fa

I Carabinieri dei Reparti Speciali lo hanno sorpreso nel sonno, con un'azione lampo, in un appartamento alla periferia di Foggia. Leonardo Gesualdo, 39 anni, ritenuto un esponente di spicco della Società foggiana, come viene da sempre chiamata la potente mafia del capoluogo dauno, non ha avuto il tempo di opporre resistenza. Da giorni i Militari dell'Arma, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, avevano localizzato il suo covo. Pare ne avesse cambiati diversi, Gesualdo, ricercato dal 2020 e già condannato in primo grado a 12 anni per associazione mafiosa. Con sé aveva una pistola con matricola abrasa, caricatore pieno e colpo in canna. Gli investigatori lo collocano nell'elenco dei latitanti più pericolosi e lo associano al clan Moretti-Pellegrino- Lanza. L'arresto di Gesualdo allunga la lista delle catture eccellenti che hanno indebolito negli ultimi anni la mafia foggiana, particolarmente significative quelle dei viestini Marco Raduano e Gianluca Troiano, catturati all'estero nel 2024 e poi diventati collaboratori di giustizia. .

Parco Verde di Caivano, operazione contro spaccio di drogaParco Verde di Caivano, operazione contro spaccio di droga
cronaca
Parco Verde di Caivano, operazione contro spaccio di droga
00:00:52 min
| 2 ore fa
pubblicità
Incipit, Nucci racconta il suo nuovo romanzo su PlatoneIncipit, Nucci racconta il suo nuovo romanzo su Platone
cronaca
Incipit, Nucci racconta il suo nuovo romanzo su Platone
00:11:30 min
| 2 ore fa
Nucci: "PerchÃ© Platone Ã¨ ancora oggi attualissimo"Nucci: "PerchÃ© Platone Ã¨ ancora oggi attualissimo"
cronaca
Nucci: "Perché Platone è ancora oggi attualissimo"
00:00:33 min
| 2 ore fa
ERROR! Milano-Cortina 2026, tre arresti per tentata infiltrazione in appaltiERROR! Milano-Cortina 2026, tre arresti per tentata infiltrazione in appalti
cronaca
Milano-Cortina, 3 arresti per tentata infiltrazione appalti
00:01:50 min
| 3 ore fa
ERROR! T13081025ERROR! T13081025
cronaca
I titoli di Sky TG24 dell'8 ottobre, edizione delle 13
00:01:38 min
| 3 ore fa
Manifestazione pro Gaza, Torino e Bologna in piazzaManifestazione pro Gaza, Torino e Bologna in piazza
cronaca
Manifestazione pro Gaza, Torino e Bologna in piazza
00:01:00 min
| 5 ore fa
ERROR! T08081025ERROR! T08081025
cronaca
I titoli di Sky TG24 dell'8 ottobre, edizione delle 8
00:01:38 min
| 8 ore fa
ERROR! WEB0810000ERROR! WEB0810000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 dell'8 ottobre
00:22:38 min
| 9 ore fa
ERROR! Roma, All'Ara Pacis "Evolutio" la mostra dedicata alle infrastruttureERROR! Roma, All'Ara Pacis "Evolutio" la mostra dedicata alle infrastrutture
cronaca
Roma, all'Ara Pacis "Evolutio" mostra sulle infrastrutture
00:01:38 min
| 16 ore fa
Generazione Sottovoce, la storia di GaetanoGenerazione Sottovoce, la storia di Gaetano
cronaca
Generazione Sottovoce, la storia di Gaetano
00:05:08 min
| 19 ore fa
Strage 7 ottobre, flash mob per liberazione ostaggi e paceStrage 7 ottobre, flash mob per liberazione ostaggi e pace
cronaca
Strage 7 ottobre, flash mob per liberazione ostaggi e pace
00:02:04 min
| 20 ore fa
ERROR! T19071025ERROR! T19071025
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 7 ottobre, edizione delle 19
00:01:38 min
| 20 ore fa
Parco Verde di Caivano, operazione contro spaccio di drogaParco Verde di Caivano, operazione contro spaccio di droga
cronaca
Parco Verde di Caivano, operazione contro spaccio di droga
00:00:52 min
| 2 ore fa
Incipit, Nucci racconta il suo nuovo romanzo su PlatoneIncipit, Nucci racconta il suo nuovo romanzo su Platone
cronaca
Incipit, Nucci racconta il suo nuovo romanzo su Platone
00:11:30 min
| 2 ore fa
Nucci: "PerchÃ© Platone Ã¨ ancora oggi attualissimo"Nucci: "PerchÃ© Platone Ã¨ ancora oggi attualissimo"
cronaca
Nucci: "Perché Platone è ancora oggi attualissimo"
00:00:33 min
| 2 ore fa
ERROR! Milano-Cortina 2026, tre arresti per tentata infiltrazione in appaltiERROR! Milano-Cortina 2026, tre arresti per tentata infiltrazione in appalti
cronaca
Milano-Cortina, 3 arresti per tentata infiltrazione appalti
00:01:50 min
| 3 ore fa
ERROR! T13081025ERROR! T13081025
cronaca
I titoli di Sky TG24 dell'8 ottobre, edizione delle 13
00:01:38 min
| 3 ore fa
Manifestazione pro Gaza, Torino e Bologna in piazzaManifestazione pro Gaza, Torino e Bologna in piazza
cronaca
Manifestazione pro Gaza, Torino e Bologna in piazza
00:01:00 min
| 5 ore fa
ERROR! T08081025ERROR! T08081025
cronaca
I titoli di Sky TG24 dell'8 ottobre, edizione delle 8
00:01:38 min
| 8 ore fa
ERROR! WEB0810000ERROR! WEB0810000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 dell'8 ottobre
00:22:38 min
| 9 ore fa
ERROR! Roma, All'Ara Pacis "Evolutio" la mostra dedicata alle infrastruttureERROR! Roma, All'Ara Pacis "Evolutio" la mostra dedicata alle infrastrutture
cronaca
Roma, all'Ara Pacis "Evolutio" mostra sulle infrastrutture
00:01:38 min
| 16 ore fa
Generazione Sottovoce, la storia di GaetanoGenerazione Sottovoce, la storia di Gaetano
cronaca
Generazione Sottovoce, la storia di Gaetano
00:05:08 min
| 19 ore fa
Strage 7 ottobre, flash mob per liberazione ostaggi e paceStrage 7 ottobre, flash mob per liberazione ostaggi e pace
cronaca
Strage 7 ottobre, flash mob per liberazione ostaggi e pace
00:02:04 min
| 20 ore fa
ERROR! T19071025ERROR! T19071025
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 7 ottobre, edizione delle 19
00:01:38 min
| 20 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità