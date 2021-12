È importante vaccinare i bambini perché, come le fasce di età più avanzate, possono avere un netto beneficio dalla vaccinazione in termini preventivi e, soprattutto, in termini di capacità preventiva dell'infezione più grave, quindi di evitare i ricoveri che, in un certo numero, anche nei bambini possono verificarsi. E il vaccino è in grado di abbatterli completamente.