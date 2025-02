Magrini: nella nuova mafia ricchezza e violenza in aumento

"Cosa preoccupa di più della nuova organizzazione di questa mafia" "La mafia preoccupa un po', la ricchezza, perché comunque riesce a disporre attraverso il traffico di sostanze stupefacenti attraverso il ricorso al gioco digitale online, attraverso le estorsioni, dispone di grandi somme di denaro e nello stesso tempo preoccupa la facilità con cui possa disporre di armi e poi preoccupa anche la violenza che utilizza questa diciamo così nuova mafia. Abbiamo registrato numerosi casi ed episodi di pestaggio nei confronti di persone anche appartenenti alla stessa organizzazione o comunque persone che non erano disponibili a sottostare a quelle che sono le leggi che la mafia vuole imporre. Nel corso di questi due anni di indagine, sostanzialmente dal 2023 sono iniziate le nostre attività, abbiamo registrato orientativamente fra episodi diciamo così, estorsivi consumati e tentati a danno di operatori commerciali una cinquantina di casi. Purtroppo solo in alcuni casi abbiamo avuto riscontro attraverso denunce che sono state proposte. Questo ovviamente dimostra che la mafia è ancora presente sul territorio e che quindi l'operatore commerciale diciamo così teme il ricorso alla giustizia. Quindi ritengo che bisogna ancora lavorare molto in questo settore e probabilmente non deve passare solo attraverso il lavoro delle forze di polizia." .