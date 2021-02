Mai più come ieri, da venerdì su Sky Tg24

Vedere gli spalti vuoti sicuramente è una tristezza, lo dico da commentatore. All'inizio sicuramente far sentire l'allenatore, far sentire cosa cosa dice l'arbitro come conduce la partita oppure i giocatori quando in campo si aiutano o danno delle direttive ai propri compagni è anche interessante, ma alla fine manca l'emozione, l'emozione te la dà il pubblico. Ricordo perfettamente la sera del 20 febbraio 2020, alle 20 di aver saputo la positività di questo giovane uomo a Codogno positivo al tampone per Sars-Cov2, il 21 sera quest'uomo Mattia Maestri è il primo caso diagnosticato nel mondo occidentale e in Italia. Venne trasferito qui da noi e da lì è iniziata quella che tutti conoscete, la pandemia nel mondo occidentale. In tutto il mondo sono morti più di 300 medici in questa terribile pandemia, più di cento infermieri, quindi sicuramente gli operatori sanitari hanno pagato un prezzo altissimo.