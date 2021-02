Mai più come ieri, da venerdì su Sky Tg24

È stato un periodo molto difficile per tutte le persone che lavorano in questo settore, ho tanti amici tecnici che in questo momento hanno cambiato lavoro. Gente che magari da 30 anni faceva il macchinista. Quel che mi fa soffrire è che sono veramente poche le persone non del non del nostro ambiente che siano consapevoli di quello che sta accadendo a tutti i lavoratori dello spettacolo. La chiusura è gravissima. Sono ricerche, sono emozioni, sono sentimenti che un artista arriva a dare al pubblico. Questo manca, manca a noi che facciamo teatro e manca al pubblico naturalmente. La vita è monotona così, non ci sono neanche la gioia di dire che cosa fai stasera? Andiamo a teatro. Ecco, teatro.