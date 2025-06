Malore in piscina, 5 bimbi intossicati, uno è grave

indagati, sull'incidente avvenuto domenica in una piscina in zona borghesiana, alla periferia di Roma, in cui cinque bambini sono rimasti intossicati dopo aver fatto un bagno. Uno di loro è in terapia intensiva, non è in pericolo di vita, ma rischierebbe danni neurologici per inalazione da cloro. Sul posto sono intervenuti anche gli ispettori della ASL con il compito di verificare l'eventuale malfunzionamento dell'impianto. Una normale giornata di svago che ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Stavano facendo il bagno in una piscina in zona borghesiana alla periferia di Roma, quando all'improvviso un bimbo ha lanciato l'allarme alla mamma. L'acqua sta diventando gialla, ha urlato un bimbo ha lanciato l'allarme alla mamma. L'acqua sta diventando gialla, ha urlato. Cinque bambini, quattro di 5, 7, 9 e 11 anni e una bambina di 7 anni si sono diffuso. Soccorsi sono stati portati al Policlinico Umberto I con irritazioni cutanee e difficoltà respiratorie. 4 sono stati dimessi dopo gli accertamenti clinici e le prime cure. A preoccupare ora sono le condizioni del quinto bambino che si trova in rianimazione. Una vicenda tutta da accertare. Alla base del malessere potrebbe esserci un problema legato alla concentrazione di cloro nell'acqua, o forse alla qualità del prodotto usato per disinfettare la piscina. Sarebbero stati effettuati anche alcuni prelievi dell'acqua. Il titolare della struttura al momento non rilascia dichiarazioni. Silvana Versa, Sky TG 24. .