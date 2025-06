Malore in piscina, indagato il gestore dell'impianto

È indagato per lesioni gravi, il titolare del centro sportivo in zona borghesiana, alla periferia di Roma, dove 5 bambini sono rimasti intossicati dal cloro dopo un bagno in piscina. L'impianto è stato sequestrato. Dagli esami dell'acqua dovrebbero arrivare le prime risposte. Una domenica di festa diventata un incubo che ha sfiorato la tragedia. 5 bambini, 4 fratellini di 5, 7, 9 e 11 anni e una bimba di 7 anni, stanno facendo il bagno in piscina quando all'improvviso uno di loro lancia l'allarme alla mamma: "L'acqua sta diventando gialla", grida. I bimbi iniziano a tossire, ad accusare difficoltà respiratorie e irritazioni sulla pelle. Portati all'Ospedale Umberto I°, due di loro tronano a casa dopo poche ore di osservazione in pronto soccorso. Per altri due, dopo il ricovero in intensiva per insufficienza respiratoria e stato soporoso, il trasferimento in reparto di pediatria. Uno è stato già dimesso, l'altra domani. Il quinto invece, un bimbo di 9 anni, è ancora in terapia intensiva pediatrica in prognosi riservata. Le sue condizioni generali stanno migliorando, ma continua ad avere disturbi neurologici, come riferisce il bollettino dell'ospedale romano. Per acquisire elementi utili alle indagini è stato effettuato il sopralluogo nell'impianto sportivo. Ad eseguire i rilievi la Polizia Scientifica e gli ispettori della ASL. C'è da stabilire se ci sia stato o meno un malfunzionamento del sistema di ricircolo che ha causato il rilascio del cloro proprio vicino ai piccoli in acqua e il dosaggio del cloro nella vasca. .