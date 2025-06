Malore in piscina, sequestrato l'impianto sportivo a Roma

L'impianto della borghesiana alla periferia di Roma è stato sequestrato. Dall'analisi dell'acqua dovrebbero arrivare le prime risposte. La Procura vuole vederci chiaro, ha aperto un fascicolo per lesioni, al momento senza indagati, sul caso dei cinque bambini intossicati da cloro dopo un bagno in piscina. Una domenica di festa diventata un incubo che ha sfiorato la tragedia. cinque bambini, quattro fratellini di cinque, sette, nove 11 anni e una bimba di sette anni stanno facendo il bagno in piscina quando all'improvviso uno di loro lancia l'allarme alla mamma. L'acqua sta diventando gialla, grida. I bimbi iniziano a tossire ad accusare difficoltà respiratorie e irritazioni sulla pelle. Portati all'ospedale Umberto I, quattro di loro vengono dimessi dopo gli accertamenti e le cure. Il quinto invece, un bimbo di nove anni, è ancora in terapia intensiva. Non è in pericolo di vita, ma rischierebbe danni neurologici a causa dell'esposizione prolungata al cloro. Per acquisire elementi utili alle indagini è stato effettuato il sopralluogo nell'impianto sportivo, ad eseguire rilievi la polizia scientifica e gli ispettori della ASL. C'è da stabilire se ci sia stato o meno un malfunzionamento del sistema di ricircolo che ha causato il rilascio del cloro, proprio vicino ai piccoli in acqua e il dosaggio del cloro nella vasca. Sull'incidente è intervenuta la società di medicina ambientale che ha lanciato l'allarme. Quanto avvenuto a Roma è solo l'ultimo di una serie di gravi episodi che si stanno verificando sempre più frequentemente nelle piscine. .