Maltempo Alessandria, il gestore del camping dove donna è scomparsa

Non ho mai visto una cosa del genere in tutti questi anni, vent'anni che siamo qua, abbiamo creato questo bellissimo posto e in tre ore è in gran parte rovinato, è andato. E poi questa povera donna che non ce l'ha fatta a mettersi in sicurezza con il suo cagnolino. Non sappiamo ancora dove si trova. Verso mezzanotte, dopo due ore ho fatto un giro a vedere se tutti erano a posto, erano abbastanza a posto, ho detto di venire su qui nel ristorante che è più alto, son venuti tutti e loro erano anche qua per venire e non ce l'han fatta. Vabbè il signore sì, ma la la signora no. .