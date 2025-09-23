Maltempo Alessandria, si cerca donna scomparsa

Siamo partiti da dove è stata vista la signora essere portata via dall'acqua e stiamo ripercorrendo tutta la zona già fatta ieri. La necessità di ripetere di nuovo le stesse operazioni che abbiamo fatto ieri è perché tra ieri e oggi il livello del fiume è sceso decisamente in modo consistente, pertanto potrebbe essere che è rimasta sotto magari qualche ramo e non escludiamo niente. Dalle prime ricostruzioni fatte il marito è ritornato sulla roulotte per prendere un secondo cane, la signora era lì già fuori dalla roulotte con il primo cane, il marito è l'ultimo momento in cui l'ha vista prima che l'acqua se la portasse via. .