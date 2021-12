Maltempo, allerta gialla in 9 regioni. VIDEO

Piogge torrenziali, grandinate, forti raffiche di vento e nevicate. La nuova ondata di maltempo che ha colpito il centro sud sta causando danni e disagi richiedendo, in più circostanze, l'intervento dei Vigili del Fuoco. Nel trapanese, tra i comuni di Castellammare del Golfo e Alcamo, è crollato il ponte San Bartolomeo. Il conducente di un'auto è riuscito a fermare la vettura in tempo. Situazione difficile anche palermitano, dove una frana è finita sulla carreggiata della Strada Provinciale 34 Piana San Giuseppe Jato. Le piogge intense hanno provocato allagamenti nel capoluogo siciliano dove sono stati diversi gli interventi della Polizia Municipale e del personale della Protezione Civile. Disagi e danni anche nell' agrigentino. A Sciacca un'abitazione, fortunatamente disabitata, è crollata e il maltempo non ha risparmiato le Marche soprattutto le zone dell'anconetano, del maceratese e del fermano. A Senigallia il fiume Misa in alcuni tratti ha superato il livello di allarme ma la situazione è ora sotto controllo. Allagamenti e smottamenti anche in Calabria e in Campania, dove nevica a bassa quota. In Sardegna due pescherecci battenti bandiera egiziana con a bordo 10 tunisini si sono arenati mentre cercavano di raggiungere il porto di Cagliari, provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per le prossime ore allerta gialla in Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia.