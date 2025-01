Una bomba d'acqua ha colpito Firenze il 28 gennaio, con pioggia e forte vento che hanno avuto ripercussioni sulla viabilità cittadina. La polizia municipale ha segnalato interventi in corso per allagamenti stradali in varie zone della città, dall'Oltrarno al Galluzzo, nei sottopassi e anche qualche ramo caduto. .