Maltempo Catania, sindaco: chiusura scuole, uffici e negozi

Innanzitutto abbiamo predisposto la chiusura di tutte le scuole, per oggi e per domani, di tutte le attività commerciali, ad eccezione di quelle essenziali, e degli uffici pubblici, in sinergia con il prefetto. Oggi si è tenuta un'altra riunione all'interno della Prefettura, all'interno della quale sono state esternate le previsioni fino ad ora vigenti. Alle 18 ci sarà un altro bollettino. All'interno di queste previsioni, dalle 24 di questa notte fino certamente alle 24 di venerdì, si passerà da allerta rossa, non più arancione, questo ciclone si potrebbe trasformare in uragano, quindi è stato puntualmente detto ai sindaci delle coste orientali di determinarsi per eventuali ordinanze, cosa che noi stiamo facendo, abbiamo deliberato in tal senso, all'interno della giunta qualche minuto fa, sarà chiuso anche il lungomare di Catania, da Piazza Europa a Piazza Mancini Battaglia, e quindi stiamo cercando di attuare tutte le misure preventive, nella speranza ovviamente che queste previsioni non vengano confermate ma ovviamente prevenire è meglio che curare, quindi mi auguro che domani potremmo vivere giornate meno difficili rispetto a quelle che abbiamo già vissuto, rispetto a quello che ad oggi si immagina di vivere.