Catania è stata colpita da una forte mareggiata sul lungomare Ognina, nella zona nordorientale della città, con onde e venti violenti che hanno messo in evidenza la forza del maltempo. Il temporale che ha investito il catanese nella notte ha causato disagi in tutta la zona. Un'ulteriore ondata di maltempo, con piogge intense e venti forti, è attesa per il weekend, con allerta rossa diramata in Calabria, Sicilia e Sardegna .