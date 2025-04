La Procura di Vicenza ha disposto il sequestro del ponte dei Nori di Valdagno (Vicenza) dove nella notte si è aperta una voragine, che ha inghiottito e fatto cadere nel torrente Agno padre e figlio, poi deceduti. I loro corpi sono stati recuperati il 18 aprile dai vigili del fuoco. Gli inquirenti ora dovranno analizzare la struttura per capire come sia avvenuto il cedimento, così come sotto sigilli è finita l'auto delle due vittime. .