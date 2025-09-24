Maltempo, isola d'Ischia sorvegliata speciale

Ischia è sorvegliata speciale per l'ondata di maltempo, l'isola è fragile, sono in corso gli interventi di messa in sicurezza dopo la tragica alluvione del 26 novembre 2022. "Con cautela non possiamo che esprimere una soddisfazione per gli interventi che si stanno facendo, che devono essere completati, intendiamoci". Uno dei problemi riguarda gli alvei, cioè incisione naturali dove scorrono le acque. Erano pieni di detriti e in abbandono e sono stati ripuliti. Ma il problema è anche che l'urbanizzazione selvaggia ha modificato il percorso delle acque tombando gli alvei, strade, case anche abusive condonate, servizi. Siamo nella zona del Celario dove c'è stata la terribile frana del 26 novembre del 2022. Sono in corso i lavori di ripristino dell'alveo che purtroppo negli anni ha subito un'opera fortissima di antropizzazione, cioè la mano dell'uomo lo ha modificato rendendolo inefficace. "In realtà l'attenzione è anche rivolta a tutte le altre cave, a tutti gli altri alvei. Vedete queste linee azzurre lungo tutto questa planimetria che sono potenzialmente delle zone dove possono avvenire dei fenomeni di frane". E questo è uno degli alvei sotto osservazione, dove si sta intervenendo con briglie, reti e opere per far scorrere le acque. Intanto le piogge degli ultimi giorni hanno portato giù altro materiale. In quest'altro alveo, in gran parte tombato poi c'è persino un complesso termale abbandonato. .

Processo Pifferi, neonata morta di stenti, madre era capace di intendere e volere
cronaca
Neonata morta, Alessia Pifferi capace di intendere e volere
00:01:59 min
| 25 minuti fa
Uccisa in Gallura, confessa imprenditore del vino
cronaca
Uccisa in Gallura, confessa imprenditore del vino
00:01:24 min
| 59 minuti fa
Timeline, i chiarimenti sull'allarme per l'uso del paracetamolo
cronaca
Timeline, i chiarimenti sull'allarme per l'uso del paracetamolo
00:24:12 min
| 54 minuti fa
Attacco sulla flotilla, attivisti:azione illegale in acque internazionali
cronaca
Attacco sulla flotilla, attivisti:azione illegale in acque internazionali
00:01:41 min
| 59 minuti fa
Automotive Torino, il cartello di Mole Urbana per assumere 100 operai
cronaca
Automotive Torino, il cartello di Mole Urbana per assumere 100 operai
00:01:33 min
| 1 ora fa
T13240925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 24 settembre 2025 - edizione h13
00:01:39 min
| 2 ore fa
MCH IPOVEDENTE PICCHIATO SU TRAM 2 arresti
cronaca
Picchiano ipovedente su tram per rapinarlo, arrestati
00:00:43 min
| 3 ore fa
Maltempo al nord, emergenza in Veneto
cronaca
Maltempo al Nord, in Veneto Zaia dichiara stato d'emergenza
00:01:00 min
| 3 ore fa
Spoleto, c'è un indagato per l'omicidio del 21enne trovato smembrato
cronaca
Spoleto, un indagato per omicidio 21enne trovato smembrato
00:01:26 min
| 5 ore fa
Maltempo in Veneto, allagamenti e danni a Padova, Rovigo e Venezia
cronaca
Maltempo in Veneto, allagamenti e danni
00:00:58 min
| 5 ore fa
Cinzia Pinna scomparsa, indagato noto imprenditore vino
cronaca
Cinzia Pinna scomparsa, indagato noto imprenditore vino
00:00:35 min
| 6 ore fa
Catania, blitz antimafia: 14 arresti nel clan Scalisi
cronaca
Catania, blitz antimafia: 14 arresti nel clan Scalisi
00:01:51 min
| 7 ore fa
