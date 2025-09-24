Maltempo, isola d'Ischia sorvegliata speciale

Ischia è sorvegliata speciale per l'ondata di maltempo, l'isola è fragile, sono in corso gli interventi di messa in sicurezza dopo la tragica alluvione del 26 novembre 2022. "Con cautela non possiamo che esprimere una soddisfazione per gli interventi che si stanno facendo, che devono essere completati, intendiamoci". Uno dei problemi riguarda gli alvei, cioè incisione naturali dove scorrono le acque. Erano pieni di detriti e in abbandono e sono stati ripuliti. Ma il problema è anche che l'urbanizzazione selvaggia ha modificato il percorso delle acque tombando gli alvei, strade, case anche abusive condonate, servizi. Siamo nella zona del Celario dove c'è stata la terribile frana del 26 novembre del 2022. Sono in corso i lavori di ripristino dell'alveo che purtroppo negli anni ha subito un'opera fortissima di antropizzazione, cioè la mano dell'uomo lo ha modificato rendendolo inefficace. "In realtà l'attenzione è anche rivolta a tutte le altre cave, a tutti gli altri alvei. Vedete queste linee azzurre lungo tutto questa planimetria che sono potenzialmente delle zone dove possono avvenire dei fenomeni di frane". E questo è uno degli alvei sotto osservazione, dove si sta intervenendo con briglie, reti e opere per far scorrere le acque. Intanto le piogge degli ultimi giorni hanno portato giù altro materiale. In quest'altro alveo, in gran parte tombato poi c'è persino un complesso termale abbandonato. .