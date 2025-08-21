Nubifragio Isola d'Elba, caduti 54mm di pioggia in un'ora

Un nubifragio all'isola d'Elba ha visto cadere circa 54 mm di pioggia in meno di un'ora a Portoferraio. Secondo i meteorologi della regione, l'Elba è dentro un vasto sistema temporalesco "a lenta evoluzione" che interessa al momento un'area che va dall'isola di Pianosa alle Colline Metallifere, passando per il Golfo di Follonica e Grosseto. Nella provincia di Grosseto, le squadre dei vigili del Fuoco sono impegnate principalmente nei comuni di Follonica e Castiglione della Pescaia, dove si registrano cadute di alberi che hanno ostruito alcune strade in località Le Strette e Macchiascandona e allagamenti in edifici ed abitazioni private a Follonica.