Maltempo Italia, allerta rossa in Emilia Romagna per la piena del Po

Il peggio sembra essere passato, ma i livelli del Po continuano a tenere con il fiato sospeso diversi comuni del Piemonte, dell'Emilia Romagna e del Veneto. L'ondata di piena ha terminato il transito nella pianura piacentina durante le prime ore del mattino, 8.15 metri sullo zero idrografico, il livello più alto raggiunto dal fiume in piena attraversando la città di Piacenza, ben oltre il limite di allerta, fissato a sei metri e 30. Nonostante ciò, l'enorme massa d'acqua è rimasta negli argini, qualche isolato allagamento, ma fortunatamente nessun danno importante. Ore di attesa in provincia di Reggio Emilia, dove l'ondata di piena dovrebbe passare nella notte tra sabato e domenica. L'acqua ha raggiunto i limiti delle aree golenari, ma nelle prossime ore non sono previste ulteriori precipitazioni. La speranza di tutti è che la piena possa passare senza provocare danni, oltre a quelli già causati al turismo nel fine settimana di Pasqua. Per la piena, molti locali galleggianti, ormeggiati nel fiume hanno dovuto cancellare tutte le prenotazioni. "Io avevo prenotato domani che lunedì pieno e quindi abbiamo dovuto annullare tutto, speriamo di recuperare perché non è facile recuperare con un'attività come la nostra". Nei comuni interessati allerta rossa e ordinanze di sicurezza, soprattutto per l'evacuazione delle zone golenali fino al cessato allarme. .