Maltempo Italia, la piena del Po verso la pianura di Reggio Emilia

Superate le pianure piacentine e parmense, l'ondata di piena del grande fiume, punta ora verso le sezioni di Casalmaggiore e Boretto, tra Parma e Reggio Emilia, con i livelli in calo, ma comunque superiori alla terza soglia di criticità. Per smaltire l'enorme massa d'acqua verso l'Adriatico ci vorranno ancora giorni. La buona notizia è che non sono previste precipitazioni significative nelle prossime ore. La speranza di tutti è che l'ondata passi senza provocare danni, ma in attesa del passaggio, i comuni con il fiato sospeso sono ancora diversi. Nei centri più a ovest il Po ha già perso decine di centimetri, ma tutte le zone particolare nei giorni festivi, sono numerosi i curiosi arrivati sulle terre del Po per osservare il passaggio della piena. A tutti è fortemente raccomandato di prestare la massima attenzione rispettando divieti e ordinanze in vigore. Gianfranco Gatto, Sky TG 24. .