Il 6 luglio, una donna è morta in seguito alla caduta di un albero in una cascina di Robecchetto con Induno, in provincia di Milano. A Milano, per il violento nubifragio, i Vigili del fuoco hanno effettuato oltre cinquanta interventi. Le chiamate riguardano soprattutto alberi pericolanti, cantine e taverne allagate e cartelloni pubblicitari divelti dalle forti raffiche di vento. Squadre sono in azione in piazza Baiamonti per la rimozione di un grosso albero caduto. .