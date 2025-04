Maltempo Piemonte, pensionato annegato in casa a Monteu da Po

Quando i vigili del fuoco sono entrati nella sua abitazione piena di acqua e fango, lo hanno trovato senza vita. Un pensionato di 92 anni annegato in casa a Monteu Po nel torinese, a causa dell'esondazione del Rio della Valle, non è riuscito a mettersi in salvo in tempo. A un isolato di distanza, i carabinieri sono invece riusciti a salvare quest'anziana signora, anche lei rimasta intrappolata. L'ondata di maltempo che ha flagellato il nordovest, ha colpito duramente, soprattutto il Piemonte nord-occidentale. "Piove ininterrottamente da quasi 48 ore, è una situazione particolare per il periodo, e l'evento ha fatto sì che si manifestassero parecchie situazioni di criticità e nel corso della nottata sono state, prioritariamente quelle che hanno interessato il Piemonte nord-occidentale, quindi le valli di Lanzo, il Canavese, il Verbano, il biellese e il vercellese". Sfollate più di 200 persone a causa di due frane nel Verbano e in Val d'Ossola. Qui siamo in Valsesia, dalla montagna vengono giù neve, acqua e detriti, ma diversi smottamenti hanno interessato tutto il territorio a causa di temporali intensi che in 60 ore hanno riversato fino a 600 millimetri d'acqua. Fiumi e torrenti hanno superato la soglia di pericolo. Qui siamo ad Ivrea, dove la Dora Balte è straripata. Questo invece è lo Stura a Torino, poco prima di riversarsi nel Po. Il livello del più grande fiume italiano è salito mediamente di 2,50 metri. Qui siamo a Crescentino, in provincia di Vercelli e come vedete qui il Po è esondato allagando i campi circostanti. In questo momento sta transitando la piena del fiume, il livello continua a crescere e per questo motivo, è stato chiuso al traffico questo ponte che vedete alle mie spalle. Nella seconda parte della giornata l'allerta da rossa è scesa da arancione, le piogge si sono attenuate ma resta chiusa la A5 Torino Aosta, nel tratto di Quincinetto a causa di una frana. .