Maltempo Piemonte, Prot. Civile: attenuazione pomeriggio

Piove ininterrottamente da quasi 48 ore, è una situazione particolare per il periodo, e l'evento ha fatto sì che si manifestassero parecchie situazioni di criticità più importanti che abbiamo seguito da ieri, da quando abbiamo aperto la sala operativa, e nel corso della nottata sono state prioritariamente quelle che hanno interessato il Piemonte nord-occidentale, quindi le valli di Lanzo, il Canavese, Il Verbano, il biellese e il Vercellese. Permane l'allerta rossa in queste zone, soprattutto permane l'allerta rossa per i deflussi del fiume Po nelle sezioni di Crescentino e di San Sebastiano Po che sono attese per le prossime ore. Non spostarsi se non è proprio necessario, non sostare sui ponti e non intraprendere assolutamente dei percorsi che portano a dei sottopassi stradali che sono la cosa, in questi casi da evitare sicuramente. L'attenuazione dei fenomeni dal nostro centro funzionale è stata prevista a partire dal pomeriggio odierno. .