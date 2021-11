Maltempo Sardegna, domani scuole chiuse a Cagliari

L' allerta gialla in Sardegna si trasforma in arancione, tra danni e nuove ordinanze comunali. Soprattutto a Cagliari molte case sono finite sott'acqua. Le macchine continuano a essere sommerse lungo le strade lasciando parecchie persone senza luce. Burcei, vicino a Cagliari, in particolare il paese è totalmente senza elettricità. A Muravera, lungo la costa sud-occidentale, così come in centro a Cagliari le abitazioni si sono allagate ma anche gli scantinati, diversi negozio e addirittura il centro commerciale. I disagi sono molti, soprattutto a Pirri dove continua a piovere senza stop. Una casa è crollata senza ferire nessuna delle tre persone che l'abitavano per fortuna. I due proprietari attualmente sono stati trasferiti e ospitati in una casa di riposo, il figlio in un'altra struttura. La strada che conduce all'abitazione è stata chiusa al traffico, come molte altre strade. Il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, ha disposto la chiusura di tutte le scuole domani. L'ordinanza è stata emanata per consentire le verifiche sulla sicurezza degli stabili scolastici.