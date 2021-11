Maltempo Sicilia, lutto cittadino per vittima tornado

La tromba d'aria che si è formata all'alba di mercoledì sul mare di fronte alla costa di Ragusa ha percorso diversi chilometri e ha sfogato tutta la sua violenza nelle contrade rurali intorno a Modica dove vivono una cinquantina di famiglie. Qui siamo a Sant'Ippolito alla casa della famiglia Pelusa andata completamente distrutta. In quel momento c'erano Guido che si preparava per andare a scuola e la mamma Grazia: "Stavo preparando la tavola per la colazione per Guido quando si è sentita spingere. Lei dice io ho visto il vento cioè è stata una sensazione sgradevolissima. Ha iniziato a correre, lei è riuscita fortunatamente ad andarsi a nascondere nella camera di mio figlio che è l'unica che ha resistito. Evidentemente forse ha fatto da canale per cui è riuscito a sfogare dall'altra parte sfondando anche le porte della camera da letto". "Paragonabile ad una bomba perché veramente questo rumore forte questo boato è qualcosa che anche adesso che ci penso mi fa venire la pelle d'oca". Mentre si contano i danni delle case da ricostruire e si lavora per la messa in sicurezza di quelle danneggiate, la città barocca piange la morte di Giuseppe Ricca risucchiato dal vortice della tromba d'aria mentre usciva di casa e scaraventato con violenza a diversi metri di distanza. La tromba d'aria si è abbattuta sulle campagne intorno a Modica e purtroppo ha provocato una vittima e due feriti. Ma se la furia del vento si fosse avvicinata al centro della città sarebbe potuta essere una strage. " A circa due chilometri e mezzo in linea d'aria c'è il centro storico di Modica, per cui possiamo immaginare il nostro patrimonio culturale, la popolazione perché ricordo che circa metà della popolazione di Modica è urbanizzata nel centro l'altra metà in questa bella campagna che è molto vissuta e che ha assorbito questa potenza distruttiva".