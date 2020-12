Maltempo, Sindaco Nonantola: circa 1000 sfollati

Gli sfollati sono circa 1000 nei due giorni che sono stati portati fuori dalle loro case e dalle loro abitazioni, e hanno chiesto di essere accompagnati, perlopiù da amici, parenti e famigliari. In questa situazione, diciamo che la parte più complicata è stata agire tenendo presente che siamo in emergenza sanitaria, quindi dovevamo verificare, chiedendo anche alle persone ma avevamo anche noi un file, se stavano evacuando persone positive in quarantena. In questo c'è stato molto d'aiuto anche l'ufficio di igiene pubblica, che ci ha supportato in questa azione per mettere in sicurezza le persone ma anche i volontari e vigili del fuoco che stavano effettuando quest'operazione.