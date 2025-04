Sono state 1.521 le chiamate ai vigili del fuoco tra 17 e 18 aprile. Hanno riguardato allagamenti, crolli, frane, incendi e richieste di soccorso. Sono state salvate 80 persone nella sola provincia di Torino. Al momento la situazione è in miglioramento e i vigili del fuoco stanno operando in continuità nelle zone colpite per ripristinare le normali condizioni di sicurezza. .